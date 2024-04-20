Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках півфіналу Кубка Англії Манчестер Сіті на полі стадіону Вемблі зіграє проти лондонського Челсі.

За версією букмекерів, "містяни" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога "синіх" — 5.30.

Якщо буде нічия в основний час, то на таку подію пропонується показник 4.40.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на голи в обоє воріт з коефіцієнтом 1.62.

Ще один варіант — ІТБ 1.5 Манчестер Сіті із коефіцієнтом 1.53.

А також поставити на гол Коула Палмера у ворота рідної команди з показником 3.50.

Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 20 квітня о 19:15.