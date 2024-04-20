Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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20 квітня 2024, 12:05
У рамках півфіналу Кубка Англії Манчестер Сіті на полі стадіону Вемблі зіграє проти лондонського Челсі.
За версією букмекерів, "містяни" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога "синіх" — 5.30.
Якщо буде нічия в основний час, то на таку подію пропонується показник 4.40.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на голи в обоє воріт з коефіцієнтом 1.62.
Ще один варіант — ІТБ 1.5 Манчестер Сіті із коефіцієнтом 1.53.
А також поставити на гол Коула Палмера у ворота рідної команди з показником 3.50.
Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 20 квітня о 19:15.