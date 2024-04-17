Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють англійський Манчестер Сіті та Реал Мадрид.

У першій зустрічі команди зіграли в результативну нічию на Сантьяго Бернабеу — 3:3.

Наразі фаворитом матчу за версією букмекерів є англійський колектив. За їхньою версією, Манчестер Сіті має більше шансів на перемогу у співвідношенні: 1,69 проти 4,76 у Реалу Мадрид.

На нічию пропонують коефіцієнт 4,3.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі буде достатньо багато голів. Ставимо на "тотал матчу більше 2,5". Коефіцієнт на цю подію — 1,56.

При цьому спробуємо припустити, що буде нічия або перемога Реалу. На цю подію пропонують 2,18.

Також можна зробити ставку на те, що голи відбудуться в обох таймах. Коефіцієнт на це — 1,49.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.