Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта на своєму полі прийме Ліверпуль.

Аталанта — Ліверпуль. Напередодні

За версією букмекерів, прохід господарів оцінюється коефіцієнтом 1.19, а прохід гостей — 4.95.

То на що ставити?

У першому матчі "червоні" поступилися "богині" з рахунком 0:3. Солідна перевага в італійської команди.

Ми пропонуємо поставити на перемогу Ліверпуля в основний час із коефіцієнтом 1.61.

Також на гол Мартена де Рона з коефіцієнтом 2.70.

А ще тотал більше 2.5 в основний час із коефіцієнтом 1.4.

Матч Аталанта — Ліверпуль відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.