Джан П'єро Гасперіні, GETTY IMAGES
18 квітня 2024, 18:25
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта на своєму полі прийме Ліверпуль.
Аталанта — Ліверпуль. Напередодні
За версією букмекерів, прохід господарів оцінюється коефіцієнтом 1.19, а прохід гостей — 4.95.
То на що ставити?
У першому матчі "червоні" поступилися "богині" з рахунком 0:3. Солідна перевага в італійської команди.
Ми пропонуємо поставити на перемогу Ліверпуля в основний час із коефіцієнтом 1.61.
Також на гол Мартена де Рона з коефіцієнтом 2.70.
А ще тотал більше 2.5 в основний час із коефіцієнтом 1.4.
Матч Аталанта — Ліверпуль відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.