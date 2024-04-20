Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У неділю, 21 квітня, мадридський Реал прийматиме каталонську Барселону в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги-2023/24.

За версією букмекерів, Реал — фаворит майбутньої зустрічі: можлива перемога мадридців оцінюється показником 1.91, тоді як потенційна звитяга каталонців — коефіцієнтом 4.25.

Показник 4.05 пропонується букмекерами на нічийний результат поєдинку.

У першому колі Реал святкував звитягу з рахунком 2:1.

Тож на що ставити?

Колектив Карло Анчелотті витратив чимало сил посеред тижня, проте в розташуванні суперників явно не все в порядку з атмосферою, що матиме вплив на результат. Пропонуємо розглянути варіант "ІТБ Реала більше 2" із коефіцієнтом 2.21.

Непоганим варіантом також є "Перший гол заб’є Реал", що оцінюється показником 1.63.

Очікуємо, що Реал також більше атакуватиме в першому таймі, тож назбирає кутових. Фора -1 за цим показником до перерви — 1.87.

Матч Реал Мадрид — Барселона відбудеться 21 квітня о 22:00.