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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів у відповідь іспанський Вільярреал на своєму полі прийме англійський Ліверпуль. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього матчу є підопічні Юрґена Клоппа.

Так на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,72, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником — 4,70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,20.

Якщо говорити про загальні шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал Ліги чемпіонів, то шанси "червоних" оцінили коефіцієнтом 1,01, а "жовтої субмарини" – 21,00.

Нагадаємо, матч Вільярреал – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 3 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра в Англії закінчилася з рахунком 2:0 на користь "червоних".