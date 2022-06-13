У рамках четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Німеччини та Італії.

Матч відбудеться 14 червня на стадіоні Боруссія-Парк у Менхенгладбасі.. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підпопічні Хансі Фліка.

Перемога Німеччини оцінюється коефіцієнтом – 1,74, тоді як потенційний успіх Італії оцінений показником 5,00. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт 3,85.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють: ні", що оцінюється коефіцієнтом 1,93.

Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що у 9 з останніх 10 виїзних матчів Італії не було забитих голів або забила лише одна з команд.