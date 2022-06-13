Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги націй.
Німеччина — Італія, getty images
13 червня 2022, 17:29
У рамках четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Німеччини та Італії.
Матч відбудеться 14 червня на стадіоні Боруссія-Парк у Менхенгладбасі.. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ НІМЕЧЧИНА — ІТАЛІЯ
За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підпопічні Хансі Фліка.
Перемога Німеччини оцінюється коефіцієнтом – 1,74, тоді як потенційний успіх Італії оцінений показником 5,00. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт 3,85.
ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?
Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють: ні", що оцінюється коефіцієнтом 1,93.
Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що у 9 з останніх 10 виїзних матчів Італії не було забитих голів або забила лише одна з команд.
ЯКІ ЩЕ ВАРІАНТИ?
Крім цього, варто звернути увагу на варіант "Німеччина заб'є першою: так" з коефіцієнтом 1,55.
Цю подію ми обрали, оскільки Німеччина забила першою в 9 із останніх 15 матчів.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина — Італія, яка розпочнеться у неділю, 14 червня, о 21:45 за київським часом.