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Цього тижня "гірники" проведуть матч проти Селтіка в групі Ліги чемпіонів.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок проти шотландського Селтіку. Гра пройде у на стадіоні Селтік Парк.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕЛТІК — ШАХТАР

За версією букмекерів, фаворитом матчу є Селтік. На перемогу команди з Шотландії пропонується коефіцієнт – 1,87, тоді як успіх Шахтаря оцінено у 4,1. На нічию можна поставити з коефіцієнтом – 3,9.

Попри те, що "гірники" йдуть вище у турнірній таблиці та непогану гру у першій зустрічі, команда Йовічевіча є андердогом. Зазначимо, що перша гра закінчилася з рахунком 1:1.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на Х2 — тобто Шахтар виграє або зіграє внічию. На цей результат пропонується коефіцієнт – 1,99.

Якщо брати більш ризиковану ставку, можна поставити на Ф2 (0). Тобто Шахтар переможе. Якщо буде нічия — буде повернення ставки. Коефіцієнт на це — 3,05.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.