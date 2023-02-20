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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Айнтрахт на своєму полі прийме Наполі.

За версією букмекерів, Наполі має більше шансів на перемогу: вікторія італійської команди оцінюється коефіцієнтом 2.18, а німецької – 3.35.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Тож на що ставити?

З огляду на фактор домашнього поля, ми віримо, що Айнтрахту вдасться відзначитися у воротах Наполі. Ну і враховуючи міць колективу Лучано Спаллетті, чекаємо на гол неаполітанців. Ставка "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.66 виглядає реалістичною.

До речі, вже доступна ставка "Прохід". Ми вважаємо, що за підсумками двох зустрічей далі пройде Наполі. Коефіцієнт 1.38, хоч і невеликий, але цілком заслуговує на увагу.

Матч Айнтрахт – Наполі відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.