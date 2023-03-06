Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Польщі зіграє проти голландського Феєнорда. Гра пройде на Муніципальному стадіоні Легія у Варшаві, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, Феєнорд є невеликим фаворитом. Перемога голландців оцінюється коефіцієнтом 2,37, а перемога "гірників" – 2,95. Якщо буде нічия, на такую подію пропонується показник — 3,45.

Зазначимо, що в обох матчах проти Ренна "гірники" вважалися аутсайдером, але все ж таки футбольне поле, як завжди, розставило все на свої місця.

Коефіцієнти та ставки на матч Шахтар — Феєнорд

Ми пропонуємо поставити на те, що команда Ігора Йовічевіча не програє. На такий результат пропонується коефіцієнт – 1,59.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Шахтар зможе забити два м'ячі у ворота лідера чемпіонату Нідерландів. На це дається коефіцієнт – 4,50.

Також вже можна поставити на прохід однієї з команд наступну стадію турніру. На Шахтар дається коефіцієнт – 2,95, а на Феєнорд – 1,35.

Матч Шахтар – Фєєнорд відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.