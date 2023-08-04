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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події липня 2023 року.

Старт нового сезону в європейських чемпіонатах не за горами, при цьому невдовзі також визначаться всі учасники групової стадії єврокубків під егідою УЄФА, боротьбу за потрапляння в яку також ведуть українські команди.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у новому місяці 2023 року.

6 серпня, Манчестер Сіті — Арсенал: матч за Суперкубок Англії

Новий сезон в Англії традиційно стартує поєдинком за Суперкубок Англії, який цього разу розіграють між собою Манчестер Сіті та лондонський Арсенал. "Містяни" в минулій кампанії оформили требл, включаючи перемоги в АПЛ та Кубку Англії, тому другим учасником матчу за Суперкубок став володар "срібла" в особі команди Мікеля Артети, яка практично весь минулий сезон перебувала в якості лідера таблиці Прем'єр-ліги, але на фінальному відрізку через низку причин все ж таки поступилася у чемпіонських перегонах більш досвідченому колективу Хосепа Гвардіоли.

Арсенал матиме невелику можливість взяти реванш у Ман Сіті за минулий сезон, хоча, звичайно, перемоги в АПЛ і Суперкубку Англії ніяк не можна поставити в один ряд за ступенем важливості. Втім, це не скасовує того факту, що навряд чи "каноніри" не будуть заряджені на цю зустріч. А ось Манчестер Сіті, враховуючи практику минулих років, звик ставитися до матчу за Суперкубок як до товариського.

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога Арсеналу – 4.23. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.14.

10 серпня, Динамо Київ — Аріс Салоніки: півфінал кваліфікації Ліги конференцій (матч-відповідь — 17 серпня)

Через провальний минулий сезон в УПЛ київське Динамо в новій кампанії вимушене дебютувати у третьому за значимістю єврокубку за егідою УЄФА, а саме у передостанньому раунді відбору до групового етапу Ліги конференцій. Суперником киян стане грецький Аріс, який минулого розіграшу свого чемпіонату посів підсумкове п'яте місце.

Новий сезон команда Мірчі Луческу розпочала з перемоги над закарпатським Минаєм із рахунком 4:1, який вважається одним із головних аутсайдером УПЛ, проте спокою уболівальникам "біло-синіх" перед стартом їхньої команди у єврокубках це не додає.

Ми вже давно переконалися, що простих суперників для українських команд у єврокубках наразі немає, особливо у період повномасштабної війни. Але й Аріс, який уже пройшов у відборі ЛК Арарат-Вірменія за сумою двох матчів, тепер чекає зустріч із сильнішим суперником, як мінімум на папері.

10 серпня, Славія Прага — Дніпро-1: півфінал кваліфікації Ліги Європи (матч-відповідь — 17 серпня)

СК Дніпро-1 на правах "срібного" призера минулого сезону української Прем'єр-ліги мав змогу поборотися за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, проте вже перший суперник у другому раунді відбору в особі грецького Панатінаїкоса виявився для дніпрян не по зубах. 1:3 у першому поєдинку та 2:2 у матчі-відповіді — саме такий результат чекав на команду Олександра Кучера проти віце-чемпіона Греції, тож тепер свої єврокубкові амбіції Дніпро-1 намагатиметься реалізувати у Лізі Європи.

Суперник в української команди буде дуже непростим — приблизно того ж рівня, що і Панатінаїкос. Празька Славія у минулому сезоні чемпіонату Чехії посіла друге місце, проте поступилася празькій Спарті лише за різницею забитих та пропущених м'ячів при рівній кількості голів. Також не забуваємо, що у Славії є український слід в особі двох центральних захисників. Хто знає, можливо, Тарас Качараба та Макс Таловєров отримають свій шанс у двоматчевому протистоянні з Дніпром-1, адже у стартових матчах чемпіонату Чехії вони не з'являлися на полі.

12 серпня, Баварія — РБ Лейпциг: матч за Суперкубок Німеччини

Минулого сезону мюнхенська Баварія була об'єктом уваги громадськості аж ніяк не через якісь вражаючі результати, а через різні скандальні ситуації в команді та малозрозумілі рішення керівництва, головним з яких стало несподіване звільнення Юліана Нагельсманна з посади головного тренера першої команди та запрошення на його місце Томаса Тухеля. Тим не менш, навіть це не завадило гравцям Баварії продовжити свою домінацію в німецькій Бундеслізі, яку вони дивом виграли в останньому турі здебільшого завдяки шокуючій невдачі дортмундської Боруссії у паралельному матчі.

І якщо в Бундеслізі перемогу традиційно забрали мюнхенці, то ось РБ Лейпциг розпочав своє домінування в іншому турнірі, вдруге поспіль вигравши Кубок Німеччини. Це стало можливим завдяки Марко Розе, який прийшов на посаду головного тренера посеред сезону та вивів "биків" із кризи, тож другий рік поспіль ми побачимо, як Лейпциг та Баварія розіграють між собою Суперкубок Німеччини. Того року у результативному матчі з вісьма голами (5:3) перемогу здобув мюнхенський гранд, тому на нас очікує щось на кшталт реваншу.

За версією Pinnacle, Баварія є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.57, а перемога Лейпцига – 5.2. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.38.

16 серпня, Манчестер Сіті — Севілья: матч за Суперкубок УЄФА

Окрім матчу за Суперкубок Англії, підопічні Хосепа Гвардіоли у довгоочікуваному статусі тріумфаторів Ліги чемпіонів розіграють на старті нового сезону ще й Суперкубок УЄФА. З одного боку — це гарна нагода для Манчестер Сіті поставити ще одну галочку в списку виграних трофеїв в епоху Гвардіоли, але з іншого — у "містян" буде вкрай насичений старт кампанії, проте наразі команда поки що більше втратила в кадровому аспекті, ніж придбала.

Але навіть такий розклад не збільшує шансів на успіх у Севільї, яка врятувала минулий сезон після призначення Хосе Луїса Менділібара на посаду головного тренера та традиційно для себе виграла свою улюблену Лігу Європи. Іспанський колектив наразі перебуває в не кращому фінансовому становищі, а про посилення складу "гучними" іменами поки що й мови не може бути. Більше того, Севілья готова вислухати пропозиції щодо своїх ключових виконавців, тому не виключено, що шанси андалусійців на успіх проти Сіті ближче до матчу будуть ще меншими, якщо продажі лідерів у підсумку відбудуться.

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.33, а перемога Севільї – 8.4. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.31.