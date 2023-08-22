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Українські гемблери можуть насолодитися улюбленою азартною грою в легальному ChampionCasino. Вибрати відповідну розвагу можна, перейшовши за посиланням https://championcasino.ua/. Майданчик пропонує різноманітний ігровий каталог. Тут гемблерам доступні онлайн-слоти, рулетка різних видів, покер та інші карткові, а також настільні ігри.

Легалізація інтернет-казино

Мораторій на гральний бізнес в Україні перестав діяти з 2021 року. Одним із перших дозвіл на здійснення діяльності та проведення азартних ігор у мережі інтернет отримало ChampionCasino, що належить компанії ТОВ "Лимон".

Ліцензію на роботу у сфері онлайн-гемблінгу оператору видано державним регулятором КРАІЛ — Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, 27.09.2021. Починаючи з цього моменту, продовження дії ліцензії виконується Чемпіон Казино регулярно та своєчасно. Таким чином, гральний заклад підтверджує свою надійність, чесність по відношенню до гравців.

Наявність офіційного дозвільного документа є гарантією дотримання законодавства та легальності, а також забезпечення безпечного для гравців процесу гри, захисту персональної інформації геймерів, фінансових транзакцій за ігровим рахунком.

Ігрова платформа ChampionCasino радує своєю величезною різноманітністю азартних розваг

Понад 70 унікальних ігор чекають тут своїх гравців — як новачків, які тільки починають свій шлях, так і досвідчених геймерів. ChampionCasino дарує можливість насолоджуватися грою на справжні гроші, а також дає змогу зануритися у світ розваг за допомогою демонстраційного режиму. Тут кожен учасник може безкоштовно відточити свої навички та випробувати всі автомати в дії.

ChampionCasino піклується про своїх гравців і надає особливий мобільний застосунок, що забезпечує максимально комфортний доступ до ігор прямо з мобільних пристроїв. І якщо Ви віддаєте перевагу зручності браузера, то й на мобільних пристроях Вам сподобається.

Бонусна програма

Гра в ChampionCasino набуває особливого відтінку завдяки щедрій бонусній політиці. Активні гравці отримують цілу низку привілеїв, серед яких — бездепозитні винагороди, безкоштовні обертання барабанів і персональні заохочення. Але це ще не все — працює також спеціальна програма лояльності, що винагороджує за кожен спін, оберт і зроблену ставку в іграх з реальними ставками, а також за успішні виплати. А регулярні щомісячні та щотижневі акції додають шансів збільшити свої виграші додатковими призами.

Підтримка

Не варто забувати і про команду професійної підтримки. Вона готова оперативно відповідати на Ваші запитання та надавати допомогу в будь-який час. Служба підтримки доступна цілодобово, 24/7, і Ви можете зв'язатися з нею через електронну пошту або чат у Telegram.