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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією та зберегла другий рядок у таблиці групи C (1:1).

Група C 1 Англія 5 13 2 Україна 4 7 3 Італія 3 4 4 Північна Македонія 4 4 5 Мальта 4 0

Збірна України стало першою командою, яка змогла відібрати очки в Англії. В іншому ж матчі групи Італія оступилась в протистоянні з Північною Македонією, що збільшило шанси України на вихід на ЄВРО.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2,1. Команди змогли "оформити" цю подію вже у першому таймі — на гол Зінченка відповів Вокер.

Також ми очікували, що зіграє ставка "тотал більше 2,5", проте в другому таймі команди так і не змогли вразити ворота один одного.

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Примножити свої кошти змогли ті, хто повірив в збірну України та поставив "1х" — коефіцієнт на це був 2,88. Якби ви вгадали точний рахунок зустрічі, то змогли б отримати у 8,1 раза більше, ніж поставили.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua. Наступний поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.