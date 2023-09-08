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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У суботу, 9 вересня, відбудеться матч п'ятого туру кваліфікації відбору до чемпіонату Європи-2024. Збірна України зіграє проти Англії у Вроцлаві (Польща).

Україна — Англія: де дивитись матч

На даний момент справи у "синьо-жовтих" непогані: три проведені матчі, шість очок і друге місце в групі. Англія — лідер групи, яка провела чотири поєдинки та набрала 12 пунктів. Безумовно, що очевидний фаворит групи Англія, проте Україна намагатиметься нав'язати боротьбу італійцям за другий рядок, проте не варто недооцінювати Північну Македонію також.

Україна — Англія: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що перший поєдинок в Англії на Вемблі завершився перемогою колективу Гарета Саутгейта — 2:0.

Щиро кажучи, букмекери не вірять у перемогу збірної України над Англією. На жаль, уже за традицією, усі свої матчі наша команда проводить на виїзді, тож на фактор домашніх трибун розраховувати не варто. Крім того є кадрові проблеми: не зіграє Микола Шапаренко. В Англії пропустить гру Джек Гріліш, проте склад англійців настільки широкий, що навряд чи команда "трьох левів" серйозно відчує цю втрату.

Перемога збірної України у матчі проти Англії оцінюється коефіцієнтом 8.60. Погодьтеся, букмекери не вірять у нашу команду від слова "зовсім". При цьому, на Англію показник 1.44. Якщо буде нічия, то пропонується коефіцієнт 4.75.

Які варіанти ще є?

Ми пропонуємо реалістичні ставки, які можуть зайти на майбутню гру. Наприклад — "Обидві заб'ють". Пропонується показник 2.10. І коефіцієнт добрий, і цілком може зіграти. Крім того, під керівництвом Сергія Реброва збірна України забивала у кожному своєму матчі. Та й забити мінімум один гол "синьо-жовтим" під силу цілком. Можна ризикнути та поставити на це.

Тотал більше 2.5. На жаль, оборона України не найнадійніша у світі, тому варто очікувати, що гола дві Англія може забити у ворота нашої команди. І оскільки ми віримо в гол збірної України, то тотал більше 2,5 виглядає реалістичним. На нього коефіцієнт 1.90.

Гол Гаррі Кейна. 30-річний футболіст перейшов до Баварії та вже почав забивати. Крім того, не варто забувати, наскільки важливим є футболіст для збірної Англії Кейн. Тому його гол – дуже ймовірна подія. І коефіцієнт непоганий – 1.90. До речі, у першому матчі на Вемблі Кейн вже забивав у ворота Анатолія Трубіна.

Ми запропонували три реалістичні на наш погляд ставки. Однак вибір за вами: на свій страх та ризик.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом.