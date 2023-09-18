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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках сьомого туру УПЛ відбулось протистояння між донецьким Шахтарем та київською Оболонню. Господарі здобули мінімальну перемогу — 1:0.

Фаворитом протистояння були підопічні Патріка ван Леувена. Так, на перемогу Шахтаря пропонувався коефіцієнт 1,21, тоді як потенційний успіх киян оцінювався показником 15.0. Зіграла б ставка з перемогою донеччан.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "індивідуальний тотал Шахтаря 2,5 менше" з коефіцієнтом 1,8. Зіграла.

Також зіграла ставка з червоною карткою в матчі. Коефіцієнт - 3,15. Нагадаємо, в першому таймі вилучили гравця Оболоні Вовкуна.

Тим часом подія "Обидві команди заб'ють — ні", яка оцінюється коефіцієнтом 1,58, також стала виграшною. Тож маємо стовідсотковий результат.

Шахтар — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ