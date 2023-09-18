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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках четвертого туру Бундесліги Баварія зіграла внічию з Баєром (2:2). Наразі ці команди з однаковою кількістю очок очолюють турнірну таблицю.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на ставку "обидві заб'ють". Коефіцієнт на це — 1.43. Поставивши на цю подію, ви б примножили виграш у майже півтора раза.

Також "зайшла" ставка "Тотал більше 3,5" з коефіцієнтом 1,85. Ставка "обидва тайми більше 1,5" з коефіцієнтом 2.9 теж зіграла.​

Звичайно, нічия для Баварії, тим паче вдома перед власними вболівальниками, — не найкращий результат. Проте є нюанс, яким мюнхенці можуть пишатись. Вже зараз зрозуміло, що підписання Гаррі Кейна — вдала інвестиція в майбутні трофеї. Англієць забив четвертий м'яч за Баварію в чотирьох матчах. Раніше таке в Мюнхені вдавалося лише Мирославу Клозе. Це сталося далекого 2007 року.