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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У п'ятому турі АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Брайтон. Манкуніанці зазнали домашньої поразки — 1:3. Не сказати, що результат шокував футбольний світ, враховуючи стан справ "червоних дияволів". Проте час згадати наші прогнози на матч та підбити підсумки цього протистояння.

Фаворитом протистояння були підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонувався коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,91. Як бачимо, поставивши на "чайок" можна було примножити вкладення втричі.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "Брайтон не програє", яка оцінювалась коефіцієнтом 1,67.

Також ми пропонували вам подію "ТМ 4" із показником 1,56. Ставка не зіграла б, проте вам би повернули кошти.

До речі, старт цього сезону для "манкуніанців" є найгіршим за всю історію АПЛ. Тим часом головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг бачить позитив у грі його команди.