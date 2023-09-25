Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В рамках шостого туру Ла Ліги на стадіоні Ванда Метрополітано мадридський Атлетіко зустрічався з Реалом. "Вершкові" несподівано програли з рахунком 1:3.

Букмекери вважали, що невеликим фаворитом зустрічі є Реал, а от на успіх Атлетіко пропонувався показник 2,75.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ані "тотал менше 2,5", ані "Результат матчу — нічия або перемога Реала", ані "Джуд Беллінгем заб'є — так" — не зіграли. Проте багато користувачів виграло, поставивши на результат "Обидві заб'ють" та "Тотал більше 2,5".

Дивитися відео голів та огляд матчу Атлетіко — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.