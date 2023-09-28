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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках шостого туру Серії А на стадіоні Стадіо Луїджі Ферраріс Дженоа зустрічатиметься з Ромою.

Римляни провалюють старт сезону, набравши лише п'ять очок в п'яти матчах. Дженоа нашого Руслана Маліновського має чотири бали. Обидві команди розташувались в другій половині турнірної таблиці.

Попри невиразний старт, букмекери все ж таки вважають саме "вовків" фаворитами протистояння. Так, на перемогу команди Моурінью можна поставити з коефіцієнтом 2,15. На успіх Дженоа пропонується показник 4. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,23 раза.

Які цікаві варіанти є?

Як не дивно, але саме Рома — одна з найрезультативніших команд ліги на цей момент, тому вважаємо що ця тенденція збережеться і на цей поєдинок. Радимо поставити на "Рома Тотал голів більше 2" з коефіцієнтом 4.50.

Сподіваємось, що команда Маліновського вдома мусить проявити бійцівські якості та не залишить поле без забитого м'яча. "Обидві команди заб'ють" з показником 2.10 — досить реальна ставка для виграшу.

Якщо ви хочете ризикнути, спробуйте поставити на "фора голів Рома -1" з коефіцієнтом — 4.50.

Нагадаємо, матч Дженоа — Рома відбудеться сьогодні, 28 вересня, о 21:45 за київським часом.