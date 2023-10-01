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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках шостого туру чемпіонату Німеччини Лейпциг на своєму полі приймав Баварію. Поєдинок видався насиченим, у результаті команди зіграли в результативну нічию — 2:2.

При цьому, Баварія програвала у два м'ячі і зуміла відігратися у другому таймі.

Щодо ставок, то ми пропонували поставити "тота більше 3" з коефіцієнтом 1.65. Зважаючи на те, що команди забили на двох чотири голи, то ставка зіграла.

Також зіграла ставка "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.45.

Зрештою, зіграла і ставка "нічия чи перемога Лейпцига". Коефіцієнт був високим – 1.99.

На Football.ua доступний огляд матчу Лейпциг — Баварія.