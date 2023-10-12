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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В четвертому турі відбіркового циклу до Чемпіонату світу збірна України з футзалу зіграла проти Сербії. Поєдинок завершився нічиєю — 1:1.

За версією букмекерів, ймовірність нічийного результату була представлена коефіцієнтом 4,5.

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Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що "Індивідуальний тотал України більше 3,5 — так". Коефіцієнт на це становив 2,09. Не зіграла.

Також пропонували поставити на те, що України переможе в першому таймі з коефіцієнтом — 2,28. Ставка зіграла.

Нагадаємо, в минулому турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу національна збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією (6:1)