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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Мальтою (3:1) та повернулася на друге місце в турнірній таблиці квартету С.

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу була збірна України. Так, на перемогу нашої команди можна було поставити з коефіцієнтом 1.22. На успіх Мальти пропонувався показник 17.0, а на нічийний результат — 7.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на "Тотал голів 3,5 більше" з коефіцієнтом 2.02. Ця ставка зіграла.

Також ми пропонували звернути увагу на подію з голом Артема Довбика з коефіцієнтом 2.28, і у підсумку український форвард реалізував пенальті.

А ось подія "фора України -3" з коефіцієнтом 4.50 успіху не мала. Команді Сергія Реброва не вистачило забити одного гола, щоб було хоча б повернення коштів.