Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги чемпіонів.

У черговому турі групового етапу ЛЧ між собою зіграють Зальцбург та Інтер.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит майбутньої гри: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.71, а австрійської — 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.10.

Тож на що ставити?

Враховуючи фактор свого поля, ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Зальцбург – більше 0.5 Коефіцієнт – 1.51.

Відповідно, також розглядає варіант обидві заб'ють. Коефіцієнт – 1.78.

Хто хоче ризикнути, можна ще поставити на гол Лаутаро Мартінеса. Коефіцієнт – 2.20.

Матч Зальцбург – Інтер відбудеться 8 листопада о 22:00 за київським часом.