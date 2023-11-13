До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ, GETTY IMAGES
13 листопада 2023, 18:58
У рамках дванадцятого туру чемпіонату Англії між собою грали Челсі та Манчестер Сіті. Поєдинок завершився результативною нічиєю – 4:4.
Ми пропонували поставити на те, що Челсі заб'є. Коефіцієнт становив 1.52. Ця ставка заграла б.
Також ми пропонували варіант обидві заб'ють. Ця ставка також принесла б прибуток. Коефіцієнт становив 1.83.
І забив Ерлінг Голанд. А це означає, що ставка з коефіцієнтом 1.92 також зайшла.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Манчестер Сіті.