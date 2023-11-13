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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках дванадцятого туру чемпіонату Англії між собою грали Челсі та Манчестер Сіті. Поєдинок завершився результативною нічиєю – 4:4.

Ми пропонували поставити на те, що Челсі заб'є. Коефіцієнт становив 1.52. Ця ставка заграла б.

Також ми пропонували варіант обидві заб'ють. Ця ставка також принесла б прибуток. Коефіцієнт становив 1.83.

І забив Ерлінг Голанд. А це означає, що ставка з коефіцієнтом 1.92 також зайшла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Манчестер Сіті.