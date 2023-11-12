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Дізнайся, на що можна поставити у грі 12 туру АПЛ.

У поєдинку 12 туру АПЛ між собою зіграють Челсі та Манчестер Сіті.

Очевидно, що за версією букмекерів явним фаворитом матчу є команда Гвардіоли. Перемога Сіті оцінюється коефіцієнтом — 1,79, тоді як успіх "синіх" — 4,80.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 3,94.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на "Ман Сіті фора голів -1,5" з привабливим коефіцієнтом 3,20.

Також вважаємо, що Челсі заб'є. Якщо такий варіант подій відбудеться, то ви примножите свою ставку у 1,52 раза.

З вище перерахованих ставок виходить, що обидві команди заб'ють. Ставимо на таку подію з коефіцієнтом 1,83.

Спробуємо припустити, що свій 12-й гол в Прем'єр-лізі заб'є Ерлінг Голанд. Ставимо на гол норвежця з показником 1,92.

Початок матчу — сьогодні о 18:30. Анонс і прогноз на матч Челсі — Ман Сіті читайте у нас на сайті.