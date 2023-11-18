Рейтинг букмекерів

Football.ua представляє прев'ю до матчу кваліфікації Євро-2024, який пройде 20 листопада і розпочнеться о 21:45.

У матчі 10-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна України в Леверкузені прийматиме Італію.

За версією букмекерів, команда Сергія Реброва — фаворит зустрічі: перемога чинних чемпіонів Європи оцінюється коефіцієнтом 2,05, тоді як успіх наших — 3,70.

Ймовірність нічийного результату також оцінена коефіцієнтом 3,70.

Тож на що ставити?

Гарним варіантом, на наш погляд, є ставка фора України -0,5. Коефіцієнт — 3,65.

Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 1,80.

Якщо ви ризиковий гравець, то можете поставити на те, що Україна здобуде вольову перемогу з коефіцієнтом 13,50.

Нагадаємо, матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. Стежити за перебігом протистояння можна буде на Football.ua.