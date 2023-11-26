Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У вівторок, 28 листопада, Шахтар зіграє проти Антверпена у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, Шахтар — фаворит майбутньої гри: перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 2.06, а перемога гостей — 3.85.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.85.

Тож на що ставити?

Ми очікуємо, що у матчі будуть голи від обох команд, тому пропонуємо варіант – "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.73.

Також ми вважаємо, що в одній із таймів може бути нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.52.

Оскільки ми віримо у "гірників", то пропонуємо варіант, що перший гол у грі заб'є Шахтар. Коефіцієнт – 1.68.

Нагадаємо, що перша гра у Бельгії завершилася перемогою Шахтаря – 3:2.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Антверпен.