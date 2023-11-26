Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ШАХТАР, ФОТО - ШАХТАР
26 листопада 2023, 20:50
У вівторок, 28 листопада, Шахтар зіграє проти Антверпена у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
За версією букмекерів, Шахтар — фаворит майбутньої гри: перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 2.06, а перемога гостей — 3.85.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.85.
Тож на що ставити?
Ми очікуємо, що у матчі будуть голи від обох команд, тому пропонуємо варіант – "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.73.
Також ми вважаємо, що в одній із таймів може бути нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.52.
Оскільки ми віримо у "гірників", то пропонуємо варіант, що перший гол у грі заб'є Шахтар. Коефіцієнт – 1.68.
Нагадаємо, що перша гра у Бельгії завершилася перемогою Шахтаря – 3:2.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Антверпен.