Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У середу, 6 грудня, відбудеться матч 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Астон Вілла прийматиме Манчестер Сіті.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті дається коефіцієнт 1.74, тоді як успіх бірмінгемців оцінений в 4.60.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.30.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Манчестер Сіті впевнено обіграє Віллу, тому пропонуємо вам поставити на перемогу Сіті з форою -1,5 з коефіцієнтом 2.88.

Також можна ризикнути й поставити на те, що "містяни" виграють, але обидві команди заб'ють – на цю подію пропонується коефіцієнт – 2.74.

Якщо ви поставите на гол Ерлінга Голанда, то зможете помножити свою ставку на 1.84

Нагадаємо, матч АВ — Манчестер Сіті розпочнеться о 22:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.