Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
06 грудня 2023, 13:09
У рамках 15-го туру АПЛ зустрінуться сьома та десята команди чемпіонату — МЮ прийматиме Челсі.
За версією букмекерів, Челсі – фаворит зустрічі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 2.57, а вікторія МЮ – 2.82.
Нічия в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом — 3.65.
Тож на що ставити?
Не очікуємо, що у грі буде багато голів. Тому пропонуємо ставку тотал більше 2. Коефіцієнт – 1.30.
Також ми вважаємо, що в одній із таймів може бути нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.52.
На закінчення, пропонуємо варіант, що перший гол у грі заб'є МЮ. Коефіцієнт – 2.25.
Початок матчу — о 21:45. Стежити за поєдинком можна на Football.ua.