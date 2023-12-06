Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У рамках 15-го туру АПЛ зустрінуться сьома та десята команди чемпіонату — МЮ прийматиме Челсі.

За версією букмекерів, Челсі – фаворит зустрічі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 2.57, а вікторія МЮ – 2.82.

Нічия в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом — 3.65.

Тож на що ставити?

Не очікуємо, що у грі буде багато голів. Тому пропонуємо ставку тотал більше 2. Коефіцієнт – 1.30.

Також ми вважаємо, що в одній із таймів може бути нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.52.

На закінчення, пропонуємо варіант, що перший гол у грі заб'є МЮ. Коефіцієнт – 2.25.

Початок матчу — о 21:45. Стежити за поєдинком можна на Football.ua.