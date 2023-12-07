Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 7 грудня, відбудеться матч 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Тоттенгем прийматиме Вест Гем.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є "шпори". Так, на перемогу Тоттенгема дається коефіцієнт 1.77, тоді як успіх Вест Гема оцінений в 4.33.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.40.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що Тоттенгем здобуде впевнену перемогу. Ризикнемо поставити на "Тоттенгем Готспур ФК Тотал голів більше 2". Коефіцієнт — 2.03.

При цьому впевнені, що "молотобійці" хоча б раз заб'ють у ворота "шпор". Ставимо на "Вест Гем тотал голів більше 1" (показник — 1.70) або "обидві заб'ють — так" (коефіцієнт — 1.51).

І насамкінець, прогнозуємо гол Сона. Цифра на цю подію приваблива — 2.07.

Початок матчу — сьогодні о 22:15.