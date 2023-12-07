Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Тоттенгем, GETTY IMAGES
07 грудня 2023, 12:05
У четвер, 7 грудня, відбудеться матч 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Тоттенгем прийматиме Вест Гем.
За версією букмекерів очевидним фаворитом є "шпори". Так, на перемогу Тоттенгема дається коефіцієнт 1.77, тоді як успіх Вест Гема оцінений в 4.33.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.40.
Тож на що ставити?
Вважаємо, що Тоттенгем здобуде впевнену перемогу. Ризикнемо поставити на "Тоттенгем Готспур ФК Тотал голів більше 2". Коефіцієнт — 2.03.
При цьому впевнені, що "молотобійці" хоча б раз заб'ють у ворота "шпор". Ставимо на "Вест Гем тотал голів більше 1" (показник — 1.70) або "обидві заб'ють — так" (коефіцієнт — 1.51).
І насамкінець, прогнозуємо гол Сона. Цифра на цю подію приваблива — 2.07.
Початок матчу — сьогодні о 22:15.