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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально переграв Челсі з рахунком 2:1. Дублем у воротах лондонців відзначився Мактоміней, Челсі відповіли голом Палмера.

Ставки, які зіграли в нашому прогнозі

Ми пропонували поставити на тотал більше 2. Коефіцієнт – 1.30. Ставка зіграла, тому що команди забили на двох три голи.

Також ми вважали, що в одному із таймів може бути нічия. На таку подію пропонувався коефіцієнт 1.52. Ставка принесла б прибуток, оскільки перший тайм завершився з рахунком 1:1.

На останок ми пропонували варіант, що перший гол у грі заб'є МЮ. Коефіцієнт – 2.25. Ставка зіграла. На 19-ій хвилині рахунок в матчі відкрив хавбек МЮ Скотт Мактоміней.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.