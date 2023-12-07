До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
МЮ - Челсі, GETTY IMAGES
07 грудня 2023, 11:20
У рамках 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально переграв Челсі з рахунком 2:1. Дублем у воротах лондонців відзначився Мактоміней, Челсі відповіли голом Палмера.
Ставки, які зіграли в нашому прогнозі
Ми пропонували поставити на тотал більше 2. Коефіцієнт – 1.30. Ставка зіграла, тому що команди забили на двох три голи.
Також ми вважали, що в одному із таймів може бути нічия. На таку подію пропонувався коефіцієнт 1.52. Ставка принесла б прибуток, оскільки перший тайм завершився з рахунком 1:1.
На останок ми пропонували варіант, що перший гол у грі заб'є МЮ. Коефіцієнт – 2.25. Ставка зіграла. На 19-ій хвилині рахунок в матчі відкрив хавбек МЮ Скотт Мактоміней.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.