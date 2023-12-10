Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар вирушить на виїзд до Порту.

Щоб вийти у плей-оф Ліги чемпіонів, "гірникам" потрібна лише перемога.

За версією букмекерів, Порту — фаворит гри: перемога португальської команди оцінюється коефіцієнтом 1.54, а української — 6.90. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.80.

Тож на що ставити?

Ми віримо у Шахтар, що він, як мінімум, не програє. Тому пропонуємо ставку Х2 ("гірники" не програють). Коефіцієнт – 2.83.

Ми вважаємо, що обидві команди зможуть забити у матчі. Коефіцієнт цього — 1.88.

Також ми ставимо на те, що перший гол у грі заб'є Шахтар. Коефіцієнт – 3.35.

Матч Порту – Шахтар відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00.