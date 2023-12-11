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Розповідаємо, на що краще поставити у майбутній грі.

У рамках останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів зустрінуться третя і четверта команди квартету F — Ньюкасл прийматиме Мілан.

Обидві команди мають по 5 очок і змагатимуться за право зіграти в Лізі Європи. Хоча існує варіант з плей-оф Ліги чемпіонів. В такому випадку переможець дуелі на Сент-Джеймс Парк посяде друге місце, якщо ПСЖ програє в Дортмунді.

За версією букмекерів, Ньюкасл – фаворит зустрічі: перемога "сорок" оцінюється коефіцієнтом 1.89, а вікторія Мілану – 4.00.

Нічия в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом — 4.10.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що гра буде відкритою і результативною. Ставимо на тотал голів більше 3 з коефіцієнтом 2.37.

Переконані, що Ньюкасл заб'є мінімум двічі. Показник на ставку "тотал голів Ньюкасла більше 2" сягає 2.63.

І насамкінець ставимо на те, що обидві команди заб'ють в першому таймі. Коефіцієнт на цю подію — 4.05.

Матч Ньюкасл — Мілан відбудеться 13 грудня, початок о 22:00. Слідкувати за подіями поєдинку можна в онлайн-трансляції на Football.ua.