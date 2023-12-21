Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.

У п'ятницю, 22 грудня, відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу на стадіоні Король Абдалла Спортс Сіті (Джидда). У вирішальному матчі зустрінуться переможець Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті та тріумфатор Кубка Лібертадорес бразильський Флуміненсе.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в турнірі, тобто перемога в основний час, дається коефіцієнт 1.23, тоді як успіх "команди воїнів" оцінений в 4.50.

Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник — 6.00.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що англійці зможуть забити багато голів. Пропонуємо ставку "Ман Сіті тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 1.61.

Також можна ризикнути й поставити на те, що обидві команди заб'ють. Показник — 2.15.

Якщо ви поставите на гол Хуліана Альвареса, то зможете помножити свою ставку на 2.03.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Флуміненсе розпочнеться о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.