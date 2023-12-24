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Дізнайся, на що можна поставити у грі 18 туру АПЛ.

У поєдинку 18 туру АПЛ між собою зіграють Вулвергемптон та Челсі.

За версією букмекерів, явним фаворитом матчу є команда Маурісіо Почеттіно. Перемога Челсі оцінюється коефіцієнтом — 2.10, тоді як успіх "вовків" — 3.62.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом — 3.72.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на "Вулвергемптон не програє" з коефіцієнтом 2.63.

Також вважаємо, що обидві команди точно заб'ють. Показник на цю подію — 1.68.

Спробуємо припустити, що забитим м'ячем відзначиться Палмер. Ставимо на гол англійця з показником 3.51.