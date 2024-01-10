Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі Кубку Італії.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Італії Лаціо на своєму полі прийме Рому.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде команда Жозе Моурінью. Так на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.65, тоді як успіх Лаціо оцінено показником – 3.19.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом — 3.02.

Тож на що ставити?

Найпривабливішим варіантом є ставка "тотал більше 2", тобто в матчі буде забито два або більше м'ячів з коефіцієнтом — 2.07.

Також можна поставити на те, що "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом – 2.17.

Ризикована ставка полягає в тому, що Лаціо заб'є, але програє Ромі. На це дається коефіцієнт – 6.30.

Нагадаємо, матч Лаціо — Рома відбудеться сьогодні, 10 січня, о 19:00 за київським часом.