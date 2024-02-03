Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Гравці Жирони, Getty Images
03 лютого 2024, 19:55
У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Жирона з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком на своєму полі прийме Реал Сосьєдад.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Мічела. Так, на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 2.08, тоді як успіх Сосьєдада оцінюється показником 3.96.
Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.45.
Тож на що ставити?
Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.77.
Також можна поставити, що Реал Сосьєдад заб'є, але матч виграє Жирона з коефіцієнтом 4.10.
Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що в матчі заб'є українець Артем Довбик з коефіцієнтом 2.41, або Віктор Циганков — 5.50.
Нагадаємо, матч Жирона — Реал Сосьєдад відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.