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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Жирона з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком на своєму полі прийме Реал Сосьєдад.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Мічела. Так, на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 2.08, тоді як успіх Сосьєдада оцінюється показником 3.96.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.45.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.77.

Також можна поставити, що Реал Сосьєдад заб'є, але матч виграє Жирона з коефіцієнтом 4.10.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що в матчі заб'є українець Артем Довбик з коефіцієнтом 2.41, або Віктор Циганков — 5.50.

Нагадаємо, матч Жирона — Реал Сосьєдад відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.