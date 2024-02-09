Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 24-му турі Ла Ліги відбудеться центральний матч цього вікенду — Реал на Сантьяго Бернабеу прийматиме Жирону. "Вершкові" очолюють турнірну таблицю з 58-ма очками, у каталонців друга позиція та 56 очок в активі.

Матч першого кола завершився розгромною поразкою Жирони на рідному стадіоні — 0:3.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як успіх підопічних Мічела оцінюється показником 6.90.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 5.40.

Тож на що ставити?

Жирона відчуває кадрові проблеми, але є й хороші новини. Ймовірно, зможе зіграти в цьому матчі Артем Довбик, який оговтався після травми. Тож ми не поспішаємо дарувати перемогу Мадриду. Ризикнемо і поставимо на те, що Жирона не програє, а саме "Х2" з коефіцієнтом — 2.89.

Також пропонуємо ставку "тотал голів менше 3" з показником 2.25.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що в матчі буде пенальті. Ставка на цю подію — 2.95.

Матч Реал Мадрид — Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.