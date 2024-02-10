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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 21-му турі німецької Бундесліги відбудеться ключове протистояння на БайАрені, де леверкузенський Баєр прийматиме мюнхенську Баварію.

"Фармацевти" йдуть першими з 52 очками в активі, тоді як "Рекордмайстер" іде другим із 50 заліковими балами.

Матч першого кола завершився нічиєю — 2:2.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хабі Алонсо. Так, на перемогу Баєра можна поставити з коефіцієнтом 2.41, тоді як успіх підопічних Томаса Тухеля оцінюється показником 2.91.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.75.

Тож на що ставити?

"Обидві заб’ють" — у чемпіонській грі проглядається саме такий варіант. Із коефіцієнтом — 1.52.

Також пропонуємо ставку гол в обох таймах із показником 1.52.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що долю матчу вирішить результативний другий тайм. Ставка на цю подію — 1.98.

Матч Баєр — Баварія відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.