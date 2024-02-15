Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

15 лютого італійський Мілан зустрінеться з французьким Ренном в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є Мілан. Так, на перемогу "россонері" можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як успіх французів оцінюється показником 5.30.

Ймовірність нічийного результату в першому матчі виражена показником 4.10.

Тож на що ставити?

Мілан має п'ять матчів без поразок у всіх турнірах, тоді як французи не програють дев'ять поєдинків. Вважаємо, що в сьогоднішній матч буде нерезультативним. Ставимо на "тотал голів менше 2" з коефіцієнтом 1.43.

Додаємо ставку "обидві заб'ють — ні" з показником 1.85.

Якщо хочете ризикнути, поставте на "час першого гола від 21 до 30 хвилини" з коефіцієнтом 4.57.

Початок матчу — сьогодні о 22:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Європи. Анонс перших матчів 1/16 фіналу