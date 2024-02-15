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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

15 лютого нідерландський Феєнорд зустрінеться з італійською Ромою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є Феєнорд. Так, на перемогу чемпіонів Нідерландів можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як успіх підопічних Де Россі оцінюється показником 3.45.

Цікаво, що попри статус аутсайдерів у першому матчі, букмекери вважають, що саме Рома пройде далі. На прохід римлян — 1.76, на роттердамців — 2.12.

Ймовірність нічийного результату в першому матчі виражена показником 3.50.

Тож на що ставити?

Ставимо на "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.75.

Додаємо ставку "тотал голів Феєнорда більше 1.5" з показником — 2.17.

І насамкінець пропонуємо ризикнути й поставити на "нічия й обидві заб'ють — так". На цю подію привабливий коефіцієнт — 4.05.

Початок матчу — сьогодні о 19:45.

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