Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Тренування Інтера, gettyimages
19 лютого 2024, 13:40
Черговим протистоянням в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на Джузеппе Меацца між Інтером та мадридським Атлетіко.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Індзагі. Так, на перемогу торішнього фіналіста турніру можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як успіх підопічних Дієго Сімеоне оцінюється показником 5.10.
Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.65.
Тож на що ставити?
Насамперед ставимо на "тотал голів більше 2" з показником 1.63.
Додаємо ставку "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 2.00.
Також сподіваємось, що останній гол в матчі заб'є Інтер. Показник на таку подію складає 1.57.
Матч Інтер — Атлетіко відбудеться 20 лютого, початок о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.