Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Черговим протистоянням в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на Джузеппе Меацца між Інтером та мадридським Атлетіко.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Індзагі. Так, на перемогу торішнього фіналіста турніру можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як успіх підопічних Дієго Сімеоне оцінюється показником 5.10.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.65.

Тож на що ставити?

Насамперед ставимо на "тотал голів більше 2" з показником 1.63.

Додаємо ставку "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 2.00.

Також сподіваємось, що останній гол в матчі заб'є Інтер. Показник на таку подію складає 1.57.

Матч Інтер — Атлетіко відбудеться 20 лютого, початок о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.