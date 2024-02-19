Рейтинг букмекерів

Дізнайся, хто фаворит зустрічі, а також на які ставки слід звернути увагу.

Черговим протистоянням в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на Стадіоні Філіпс в Ейндховені між ПСВ та Боруссією.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є підопічні Петера Боша. Так, на перемогу ПСВ пропонується коефіцієнт 2.21, тоді як потенційний успіх БД оцінюється показником 3.20.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.84.

Тож на що ставити?

Протистояння виглядає досить рівним. Букмекери виділяють силу ПСВ перед власними вболівальниками, хоча й визнають, що за сумою двох матчів сильнішим виявиться Дортмунд. Коефіцієнт на прохід німців — 1.81.

Ми ж вважаємо, що матч в Нідерландах закінчиться бойовою нічиєю, а саме — 1:1. Звідси витікає дві ставки: обидві заб'ють (1.55) та, власне, точний рахунок матчу — цей результат оцінюється показником 6.80.

Також пропонуємо цікаву ставку "Точний рахунок у будь-який час". Коефіцієнт — 2.29.

І насамкінець ставимо на гол Фуллькруга з показником 7.30.

Матч ПСВ — Боруссія Дортмунд відбудеться 20 лютого, початок о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.