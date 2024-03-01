Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Центральний матч 27-го туру АПЛ відбудеться на стадіоні Етіхад, де зустрінуться непримиренні суперники — Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Поєдинок другої та шостої команди чемпіонату.

За версією букмекерів, Сіті — фаворит зустрічі. На перемогу команди Гвардіоли дається коефіцієнт — 1.29. Успіх підопічних тен Гага оцінюється в 10.00.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 6.60 разів.

Тож на що ставити? Сіті в жодному разі не можна втрачати очки в цих чемпіонських перегонах. "Містяни" набрали хороший хід, крім того, з лазарету повернулись лідери. Тим часом МЮ традиційно лихоманить — після низки переможних результатів вони несподівано поступились Фулгему в домашньому матчі. Але є відчуття, що в матч з сусідами вийде бойовий. Тож ставимо на тотал голів більше 2.5 з коефіцієнтом 1.40.

Додаємо ставку "обидві заб'ють". Показник — 1.75 .

І насамкінець ставимо на гол Ерлінга Голанда. Коефіцієнт та таку подію — 1.55.

Матч МС — МЮ відбудеться 3 березня. Початок — о 17:30.