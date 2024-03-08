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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Єврокубки залишаються позаду, проте їхній вплив безумно буде відчуватись у матчах на вихідних, коли провідні команди Європи визначатимуть сильнішого в рамках національних першостей. У Англії взагалі відбуватиметься чи не чемпіонське протистояння на Енфілді.

Астон Вілла — Тоттенгем

Неділя, 10 березня, 15:00. Вілла Парк (Бірмінгем, Англія)

Англійський футбол завжди був знаним своєю відсутністю співчуття до команд, тому хоче бірмінгемська Астон Вілла чи ні, а грати в ранньому недільному слоті проти лондонського Тоттенгема їй усе одно доведеться. Від гостьового матчу Ліги Європи УЄФА проти амстердамського Аякса при цьому не мине й трьох діб, що є притомним мінімумом необхідного часу для відновлення футболістів. Зрозуміло, що цей фактор матиме вплив на ті чи інші рішення тренерського штабу.

Суперникам при цьому взагалі байдуже на проблеми "левів", бо в них є відставання в п’ять очок від опонентів за майбутньою грою в турнірній таблиці й більше "шпор" нічого не цікавить. Команда Анге Постекоглу хоче повернутись до єврокубків на наступну кампанію, і бажано, щоб це була одразу Ліга чемпіонів, бо турніри меншого рангу Тоттенгем неначе відмовляється перетравлювати. Однак можлива поразка в грі проти прямих конкурентів ризикує розбити ці плани.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога команди Унаї Емері — 2,42, нічия — 4,14, успіх підопічних Анге Постекоглу — 2,55. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 10 березня, 17:45. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

На цю гру очікує весь футбольний світ і точно про неї говорять більше, аніж про якісь там матчі команди Хосепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів УЄФА проти данського Копенгагена чи, тим паче, двобої футболістів Юргена Клоппа в Лізі Європи. І як же недоречно стоїть у розкладі "червоних" цей єврокубковий виїзд до празької Спарти в рамках 1/8 фіналу, хто б знав. Добре, знають усі, бо кадрові проблеми Ліверпуля — це тема вже не першого й не останнього дня обговорення.

Сіті при цьому всі карти вже розкрив. Майже резервний склад у матчі-відповіді проти Копенгагена все одно переміг із таким самим рахунком, що й начебто основний перелік виконавців, тож ротація в "містян" має місце й буде доступною вже цієї неділі. А ось чого очікувати від Клоппа — це вже інше питання, бо "злити" Лігу Європи команда не може з моральних та етичних міркувань, але й утрачати лідерство в чемпіонаті також не погодиться. Його ж потім можна вже й не повернути.

Компанія GGBET пропонує на матч Ліверпуль — Манчестер Сіті наступні коефіцієнти: перемога команди Хосепа Гвардіоли — 2,28, нічия — 3,74, успіх підопічних Юргена Клоппа — 2,94. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Ювентус — Аталанта

Неділя, 10 березня, 19:00. Стадіо Альянц Стедіум (Рим, Італія)

Міланський Інтер уже чемпіон Італії в цьому сезоні, і наразі залишається відкритим лише питання, яким "змії" зможуть зберегти відрив від переслідувачів у підсумку. А ось далі в турнірній таблиці відбувається традиційний італійський передріздвяний гармидер у хаті, і ще жодна команда не може похизуватись тим, що забезпечила собі якісь позиції наприкінці сезону.

Тим паче, туринський Ювентус, який із своїми постійними втратами очок догрався вже до того, що Мілан підійшов упритул та загрожує обійти команду Аллегрі вже за підсумком найближчих вихідних. І тут до Турину навідається бергамаська Аталанта, яка в певний момент набрала непогані оберти, але в трьох останніх матчах чемпіонату програвала двічі й при цьому забила всього три м’ячі. А ще "оробічі" брали участь у матчі Ліги Європи УЄФА проти лісабонського Спортінга посеред тижня, і хоча гра відбувалась у середу ввечері, проте ноги гравців "Богині" точно будуть більш несвіжими, аніж у опонентів.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога команди Массіміліано Аллегрі — 2,14, нічия — 3,38, успіх підопічних Джан П’єро Гасперіні — 3,41. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.