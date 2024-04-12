Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У суботу, 13 квітня, Ньюкасл Юнайтед прийматиме Тоттенгем у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24.

За версією букмекерів, Тоттенгем є фаворитом майбутнього поєдинку: потенційна звитяга "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2.33, тоді як можлива перемога "сорок" — показником 2.85.

На нічийний результат у матчі букмекерами пропонується коефіцієнт 4.10.

У першому колі Тоттенгем переміг із рахунком 4:1.

Тож на що ставити?

Протягом останніх п'яти зустрічей цих команд було забито аж 26 голів. Пропонуємо розглянути варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 3.5" із показником 1.99.

Колектив Едді Гау не програє вдома вже протягом п'яти поспіль поєдинків АПЛ. Сценарій "Ньюкасл не програє і тотал більше 2,5" оцінюється коефіцієнтом 2.36.

Також можна поставити на гол Александера Ісака або Сон Хин Міна — обидва варіанти мають показник 2.30.