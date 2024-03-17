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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У чвертьфіналі Кубка Англії відбудеться класичне протистояння — Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля. Зустріч пройде на Олд Траффорд.

Фаворитом майбутнього поєдинку є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як успіх МЮ оцінюється показником 4.50.

Ймовірність нічийного результату оцінюється показником 4.70.

На прохід Ліверпуля дають коефіцієнт 1.39, на прохід манкуніанців — 3.27.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.42.

Також можна поставити на те, що МЮ заб'є, але матч виграє Ліверпуль з коефіцієнтом 2.27.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що Мохамед Салах відзначиться голом, коефіцієнт на цю подію — 1.88.

Матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем відбудеться 17-го березня, о 17:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.