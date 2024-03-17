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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 29 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі прийме Барселону.

Фаворитом майбутнього поєдинку є команда Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як успіх Барси оцінюється показником 3.20.

Ймовірність нічийного результату оцінюється показником 3.67.

Тож на що ставити?

Ставимо на те, що Атлетіко виграє матч та заб’є більше одного м’яча з коефіцієнтом 2.12.

Ще одним цікавим варіантом є ставка Тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.65.

Також можна поставити на те, що Грізманн відзначиться голом із коефіцієнтом 2.90.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Барселона відбудеться сьогодні, 17 березня, о 22:00 за київським часом.

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