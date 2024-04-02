Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

В рамках першого півфіналу Кубка Італії Ювентус прийматиме Лаціо на Альянц Стедіум.

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі. На перемогу команди Аллегрі дається коефіцієнт — 1.86. Успіх підопічних Тудора оцінюється в 5.20.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.41 разів.

Тож на що ставити?

Ювентус перебуває в поганій формі. Зебри не можуть виграти в чотирьох матчах поспіль, натомість їхній сьогоднішній суперник переродився після зміни тренера. Ставимо на те, що обидві команди заб’ють (2.25), а також (Лаціо тотал голів більше 1) — показник — 3.35.

Підсумовуємо ставкою на гол Душана Влаховича — 2.51.

Гра відбудеться 2 квітня, о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція — за посиланням.