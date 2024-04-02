Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Сьогодні, 2 квітня, у другому півфіналі Кубка Португалії Бенфіка прийматиме Спортінг. Перший матч завершився поразкою Бенфіки — 1:2.

За версією букмекерів, Бенфіка — фаворит сьогоднішньої зустрічі. На перемогу команди Трубіна дається коефіцієнт — 2.28. Успіх Спортінга оцінюється у 2.96. Попри це, на прохід Спортінга дають коефіцієнт — 1.42, Бенфіки — 2.55.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.41 разів.

Тож на що ставити?

Обидві команди сміливо грають в атаці, ставимо (ТБ 3.0). Коефіцієнт на так ставку складає 2.40.

Додаємо ставку (обидві заб’ють). Показник — 1.86.

Підсумовуємо ставкою (Бенфіка заб’є перший гол), коефіцієнт — 1.82.

Початок матчу — сьогодні о 22:45. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.