Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Тоттенгем прийматиме Ман Сіті.

За версією букмекерів, підопічні Пепа Гвардіоли є явними фаворитами поєдинку: звитяга гостей оцінюється коефіцієнтом 1.39, а перемога господарів поля — 7.20. На нічийний результат пропонується показник 5.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на "Тотал трьох варіантів: менше (4)", що оцінюється коефіцієнтом 2.02.

Також додаємо ставку "Перемога Манчестер Сіті та Обидві команди заб'ють (так)" із показником 2.66.

Також можна розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3" із показником 2.12.

Матч Тоттенгем — Ман Сіті відбудеться у вівторок, 14 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.